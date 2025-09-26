Stefano De Martino periodo nerissimo ma si consola con l’ex fidanzata e amica speciale
Stefano De Martino sta vivendo un momento nero. La differenza con l’anno scorso è netta: dopo tanta gavetta, complice l’addio di Amadeus alla Rai, è salito sulla cresta dell’onda, si è giocato tutto e ha fatto una stagione televisiva eccezionale. Anche l’estate aveva portato ottime notizie: la vicinanza con Caroline Tronelli, un nuovo e giovane amore. L’idillio è stato interrotto dal ritorno brusco alla realtà a settembre: il “flop” contro La Ruota della Fortuna, la lite con Caroline in pubblico, il furto dell’orologio da 40mila euro. Periodo nero per Stefano De Martino: si consola con Gilda Ambrosio. 🔗 Leggi su Dilei.it
stefano - martino
Clamoroso ad Affari tuoi: Stefano De Martino fa esplodere lo studio (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino accorcia le distanze: #AffariTuoi sale al 22%, mentre #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% anche con le continue vincite e i tabelloni più facili. Numeri incredibili, nonostante la macchina del fango contro il game show di Rai1 e il suo con - X Vai su X
