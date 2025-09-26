Stefano De Martino periodo nerissimo ma si consola con l’ex fidanzata e amica speciale

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino sta vivendo un momento nero. La differenza con l’anno scorso è netta: dopo tanta gavetta, complice l’addio di Amadeus alla Rai, è salito sulla cresta dell’onda, si è giocato tutto e ha fatto una stagione televisiva eccezionale. Anche l’estate aveva portato ottime notizie: la vicinanza con Caroline Tronelli, un nuovo e giovane amore. L’idillio è stato interrotto dal ritorno brusco alla realtà a settembre: il “flop” contro La Ruota della Fortuna, la lite con Caroline in pubblico, il furto dell’orologio da 40mila euro. Periodo nero per Stefano De Martino: si consola con Gilda Ambrosio. 🔗 Leggi su Dilei.it

