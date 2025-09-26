Stefano De Martino in questura a Milano dopo la rapina e le minacce | Ti sparo

“De Martino, il momento è nero”. Titola così la rivista Oggi parlando della rapina che il conduttore televisivo ha subito pochi giorni fa. De Martino, 35 anni, effettivamente sta vivendo un momento difficile. Lui non demorde e anzi, in tv così come sui social, appare sempre sorridente e pronto a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it