Stefano De Martino ha tradito la fidanzata Caroline? Spunta il nome della presunta amante
Stefano De Martino torna prepotentemente sotto i riflettori del gossip, e questa volta al centro della bufera c’è una domanda che sta facendo il giro del web: ha davvero tradito la sua attuale compagna, Caroline Tronelli? A far scoppiare il caso è il settimanale Gente, che ha pubblicato delle foto inequivocabili: il conduttore esce dalla sua abitazione milanese in compagnia di Gilda Ambrosio, stilista e influencer con cui ha da tempo un legame speciale. I due sono stati spesso al centro di indiscrezioni su un presunto flirt, sempre smentito da entrambi, che parlano invece di un’ amicizia profonda e duratura. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: stefano - martino
Stefano De Martino in dolce compagnia in Sardegna: è lei la misteriosa fidanzata?
Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino
Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra
Clamoroso ad Affari tuoi: Stefano De Martino fa esplodere lo studio (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Stefano De Martino accorcia le distanze: #AffariTuoi sale al 22%, mentre #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% anche con le continue vincite e i tabelloni più facili. Numeri incredibili, nonostante la macchina del fango contro il game show di Rai1 e il suo con - X Vai su X
Stefano De Martino, fidanzato con Caroline Tronelli, ha trascorso la notte con l'ex Gilda Ambrosio? - Stefano De Martino, fidanzato con Caroline Tronelli, ha trascorso la notte con l'ex Gilda Ambrosio con cui ha un legame speciale? Lo riporta gossip.it
Stefano De Martino, periodo nero per il conduttore: “L’ex Gilda Ambrosio lo consola” - In questo settembre a dir poco complicato, tra litigi, cali di ascolto e furti, l’ex ballerino è stato paparazzato in compagnia dell’amica di sempre. Scrive libero.it