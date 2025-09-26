Stefano De Martino ha tradito la fidanzata Caroline? Spunta il nome della presunta amante

Stefano De Martino torna prepotentemente sotto i riflettori del gossip, e questa volta al centro della bufera c’è una domanda che sta facendo il giro del web: ha davvero tradito la sua attuale compagna, Caroline Tronelli? A far scoppiare il caso è il settimanale Gente, che ha pubblicato delle foto inequivocabili: il conduttore esce dalla sua abitazione milanese in compagnia di Gilda Ambrosio, stilista e influencer con cui ha da tempo un legame speciale. I due sono stati spesso al centro di indiscrezioni su un presunto flirt, sempre smentito da entrambi, che parlano invece di un’ amicizia profonda e duratura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

