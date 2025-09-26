Stefania Orlando rivela in tv che il ritorno con il suo ex non è andato come sperato. La showgirl ha spiegato i motivi e annunciato di essere tornata single. Ecco il suo racconto! Leggi anche: Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, la loro guerra prende una piega inaspettata: il pubblico è senza parole Stefania Orlando ha deciso di raccontare pubblicamente la sua nuova situazione sentimentale. Ospite di La Volta Buona, la showgirl 58enne ha ammesso che il ritorno di fiamma con Marco Zechini, tentato nei mesi scorsi, non ha portato ai risultati sperati. Dopo averci riprovato «per non avere rimpianti», la conduttrice ha infatti confessato che la storia si è chiusa definitivamente, sottolineando però di aver ritrovato la sua serenità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefania Orlando ha tentato di tornare con l’ex, ma è andata male: oggi è di nuovo single