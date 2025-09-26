Stazione di ricarica bus elettrici in via Mitolo ok alla prima fase dei lavori | progetto approvato in Giunta

26 set 2025

La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo stralcio relativo alla realizzazione di un centro di ricarica per bus elettrici in via Mitolo, a Poggiofranco, per un importo complessivo di 6.465.000 euro.Il progettoIl progetto approvato prevede. 🔗 Leggi su Baritoday.it

