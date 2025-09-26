Stazione di Lodi nuova protesta per disagi e disservizi Ma Rfi rassicura | a ottbre riprendo i lavori

Lodi, 26 settembre 2025 – Proteste dei p endolari per il ritardo del cantiere e i disagi allo scalo ferroviario di Lodi, ma Rfi assicura “tutto procede per il meglio e a breve si concluderanno i primi interventi”. Da mesi la stazione ferroviaria di Lodi è al centro delle lamentele di pendolari e cittadini, che denunciano ritardi, disagi e condizioni di degrado. “Marciapiedi ancora incompleti, sottopasso stretto e mal illuminato, sale d’attesa chiuse e spazi commerciali vuoti: un quadro che, con l’arrivo dell’autunno, preoccupa soprattutto chi ogni giorno utilizza il treno per lavoro o studio”. Lo ha ribadito il Comitato pendolari lodigiano e Sud Milano, che ha segnalato che “la data di fine lavori, fissata a 402 giorni dall’avvio del cantiere nell’estate 2024, è ormai scaduta, ma sul campo non si registrano grandi progressi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

