Stazione di Lodi nuova protesta per disagi e disservizi Ma Rfi rassicura | a ottbre riprendo i lavori
Lodi, 26 settembre 2025 – Proteste dei p endolari per il ritardo del cantiere e i disagi allo scalo ferroviario di Lodi, ma Rfi assicura “tutto procede per il meglio e a breve si concluderanno i primi interventi”. Da mesi la stazione ferroviaria di Lodi è al centro delle lamentele di pendolari e cittadini, che denunciano ritardi, disagi e condizioni di degrado. “Marciapiedi ancora incompleti, sottopasso stretto e mal illuminato, sale d’attesa chiuse e spazi commerciali vuoti: un quadro che, con l’arrivo dell’autunno, preoccupa soprattutto chi ogni giorno utilizza il treno per lavoro o studio”. Lo ha ribadito il Comitato pendolari lodigiano e Sud Milano, che ha segnalato che “la data di fine lavori, fissata a 402 giorni dall’avvio del cantiere nell’estate 2024, è ormai scaduta, ma sul campo non si registrano grandi progressi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: stazione - lodi
La ragazza stuprata in stazione a San Zenone, test genetici a tappeto ai rifugiati del centro di accoglienza: la Procura di Lodi stringe il cerchio
Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre”
Lodi, 18enne stuprata alla stazione di San Zenone: fermato un uomo, trovato grazie al dna
Il treno è stato bloccato alla stazione di Lodi, per consentire le operazioni di soccorso al ferroviere. L’aggressore è riuscito a fuggire: la cerca la Polfer - facebook.com Vai su Facebook
LODI Un ragazzino trovato privo di sensi nel piazzale della stazione - X Vai su X
Stazione di Lodi, nuova protesta per disagi e disservizi. Ma Rfi rassicura: a ottbre riprendo i lavori - L'azienda spiega il cronoprogramma: interventi fino al 2026 per marciapiedi, sottopasso e sala d'attesa rinnovata ... Segnala ilgiorno.it
Cantiere infinito alla stazione di Codogno: l’intervento è iniziato nel 2019. I lavori esterni? Solo l’anno prossimo - A sei anni da via restano ancora diversi punti di interrogativi circa le esatte tempistiche ... msn.com scrive