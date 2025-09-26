Stato di agitazione dei dipendenti comunali l' assessore Chiarato risponde punto su punto

Latinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo stato di agitazione proclamato dal personale del Comune di Latina con le sigle sindacali Cgil Fp, Uil Flp e Csa Ral, l’assessore al Personale Andrea Chiarato chiarisce la posizione dell’ente, ribadendo quanto già dichiarato ai rappresentanti sindacali nell’ultimo incontro della settimana. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stato - agitazione

Lavori sospesi al Policlinico: 60 lavoratori rischiano il posto. Ugl: "Proclamato lo stato di agitazione"

Stop allo stato di agitazione della Polizia Locale di Cisterna: trovato l'accordo

Siderno, revocato lo status di sede disagiata: vigili del fuoco in stato d'agitazione

stato agitazione dipendenti comunaliStato di agitazione dei dipendenti comunali, l'assessore Chiarato risponde punto su punto - Dopo lo stato di agitazione proclamato dal personale del Comune di Latina con le sigle sindacali Cgil Fp, Uil Flp e Csa Ral, l’assessore al Personale Andrea Chiarato chiarisce la posizione dell’ente, ... Riporta latinatoday.it

stato agitazione dipendenti comunaliDipendenti comunali in stato di agitazione, ecco perché - È stata indetta da Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral, rappresentati dai segretari Vittorio Simeone, Ottavio Mari ... Si legge su latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Stato Agitazione Dipendenti Comunali