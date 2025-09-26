«Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese e in tutto il mondo». Le parole pronunciate dalla vedova di Charlie Kirk, Erika, due giorni dopo l’omicidio dell’attivista di estrema destra, ucciso il 10 settembre scorso alla Utah Valley University, hanno infiammato gli animi in un momento in cui gli Stati Uniti sono già profondamente divisi. Se ai funerali pubblici la vedova ha perdonato il presunto assassino Tyler Robinson, il presidente Donald Trump ha lanciato benzina sul fuoco: «A differenza di Charlie, io odio i miei avversari». Ma il delitto è solo l’ultimo in un Paese sempre più in preda alla violenza politica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stati Divisi d’America: così l’omicidio di Charlie Kirk e la reazione di Trump possono cambiare per sempre la politica Usa