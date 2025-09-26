Statali obbligati al giuramento | la proposta di Zangrillo divide l’Italia

L’idea di estendere l’obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica a tutti i dipendenti pubblici italiani sta guadagnando terreno, portando con sé un dibattito significativo sul significato e l’etica del servizio nella Pubblica Amministrazione. L’attuale formula – “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione ” – è oggi riservata a figure apicali come i ministri e il Presidente del Consiglio prima di assumere il loro incarico. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha però espresso l’intenzione di reintrodurre questa solenne dichiarazione per l’intera platea dei lavoratori statali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

