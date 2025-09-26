Statali obbligati al giuramento | la proposta di Zangrillo divide l’Italia
L’idea di estendere l’obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica a tutti i dipendenti pubblici italiani sta guadagnando terreno, portando con sé un dibattito significativo sul significato e l’etica del servizio nella Pubblica Amministrazione. L’attuale formula – “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione ” – è oggi riservata a figure apicali come i ministri e il Presidente del Consiglio prima di assumere il loro incarico. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha però espresso l’intenzione di reintrodurre questa solenne dichiarazione per l’intera platea dei lavoratori statali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: statali - obbligati
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2025: IL 27 E 28 SETTEMBRE APERTURE STRAORDINARE DEI MUSEI STATALI E LUOGHI DELLA CULTURA. SABATO 27 NEI MUSEI A PAGAMENTO BIGLIETTO AL COSTO SIMBOLICO DI 1 EURO Tornano sab - facebook.com Vai su Facebook
Pa, Zangrillo: “Gli statali prestino giuramento come i ministri” - La proposta del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: “Vorrei reintrodurre questa formula per tutti i dipendenti pubblici” ... Come scrive repubblica.it