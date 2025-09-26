Stasera al via Tale e quale show | Carlo Conti riporta in Rai il famoso conduttore dopo lo strappo del 2023
News tv. – C’è un’atmosfera di festa negli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, dove questa sera prende il via la nuova stagione di Tale e Quale Show. Un traguardo importante: quindici edizioni di un format che continua a rinnovarsi e che, come sottolinea il suo storico padrone di casa, riesce ancora a essere percepito come attualissimo. “Siamo alla quindicesima edizione, eppure mi dicono che è il programma più giovane della tv italiana”, ha raccontato Carlo Conti accogliendo giornalisti e troupe durante la presentazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: stasera - tale
Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione: cast, anticipazioni e imitazioni della prima puntata | 26 settembre
Tale e Quale Show 2025: al via stasera l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna
Inaugurata stasera a Brescia la bella mostra su Matthias Stom, un grande artista di cui purtroppo ancora oggi si sa pochissimo, salvo che meritava una mostra di tale livello, in un luogo prestigioso come la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. E soprattutto - facebook.com Vai su Facebook
Tale e Quale Show 2025: al via stasera l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna - Si tratta dell'edizione n° 15 per Carlo Conti, che, accompagnato da 10 concorrenti VIP, inaugurerà stasera su Rai 1 la nuova stagione del varietà canoro "più giovane della TV italiana" ... Come scrive movieplayer.it
Tale e Quale Show, l'edizione 2025 parte col botto: concorrenti, imitazioni, giuria e primi ospiti - Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei panni di Elvis Presley a Tony Maiello in quelli di Sal Da Vinci. Riporta libero.it