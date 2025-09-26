Stasera al via Tale e quale show | Carlo Conti riporta in Rai il famoso conduttore dopo lo strappo del 2023

News tv. – C’è un’atmosfera di festa negli studi Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, dove questa sera prende il via la nuova stagione di Tale e Quale Show. Un traguardo importante: quindici edizioni di un format che continua a rinnovarsi e che, come sottolinea il suo storico padrone di casa, riesce ancora a essere percepito come attualissimo. “Siamo alla quindicesima edizione, eppure mi dicono che è il programma più giovane della tv italiana”, ha raccontato Carlo Conti accogliendo giornalisti e troupe durante la presentazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1 la nuova edizione: cast, anticipazioni e imitazioni della prima puntata | 26 settembre

Tale e Quale Show 2025: al via stasera l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna

Tale e Quale Show 2025: al via stasera l'edizione dedicata a Pippo Baudo che riporta in RAI Flavio Insinna - Si tratta dell'edizione n° 15 per Carlo Conti, che, accompagnato da 10 concorrenti VIP, inaugurerà stasera su Rai 1 la nuova stagione del varietà canoro "più giovane della TV italiana"

Tale e Quale Show, l'edizione 2025 parte col botto: concorrenti, imitazioni, giuria e primi ospiti - Tutte le anticipazioni di stasera su Rai 1 con Carlo Conti: da Peppe Quintale nei panni di Elvis Presley a Tony Maiello in quelli di Sal Da Vinci.

