Starbucks si preannuncia un autunno difficile annunciati nuovi tagli | a rischio migliaia di posti di lavoro

Vendite in calo e piano da 1 miliardo di dollari. Si prospetta un autunno difficile per Starbucks, icona della caffetteria americana famosa per i bicchieri bianchi personalizzati. Le vendite sono in calo da sei trimestri consecutivi e l'azienda, fondata a Seattle nel 1971, ha avviato un piano di ristrutturazione da 1 miliardo di dollari per rilanciare il marchio. Chiusure di negozi strategiche. Il ceo Brian Niccol ha annunciato la chiusura dell'1% dei punti vendita gestiti direttamente entro la fine dell'anno fiscale. Tra le sedi interessate figurano i negozi a basso rendimento negli Stati Uniti e in Canada, compresa la storica torrefazione di Seattle.

