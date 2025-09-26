Star Wars | Visions Volume 3 ecco il trailer e gli episodi della serie animata in arrivo su Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer di Star Wars: Visions Volume 3, l’antologia di corti animati che debutterà ad ottobre con nove episodi realizzati da prestigiosi studi giapponesi: ecco trailer, trame e cast vocali internazionali. Disney+ ha pubblicato il trailer del terzo capitolo di Star Wars: Visions, la serie antologica di corti animati ambientati nell’universo di Star Wars, che debutterà il 29 ottobre 2025 in esclusiva sulla piattaforma. Dopo il successo dei primi due volumi, la saga animata torna con nuove storie originali, questa volta interamente realizzate da nove studi d’animazione giapponesi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

