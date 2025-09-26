Star Wars | Visions torna su Disney con nuovi episodi entusiasmanti

Star Wars: Visions Volume 3, il ritorno alle origini dell’animazione giapponese. Dal prossimo 29 ottobre 2025, i fan dell’universo di Guerre Stellari avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo capitolo della pluripremiata serie antologica Star Wars: Visions. Questa terza stagione si distingue per un’omaggio alla creatività e allo stile distintivo dell’ animazione giapponese, riportando la serie alle sue radici. Una serie che celebra la diversità artistica nel mondo dell’animazione. Star Wars: Visions, lanciata nel 2021 su Disney+, si è distinta fin dal suo debutto per il suo approccio innovativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

