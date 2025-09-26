Star wars visions stagione 3 | trailer delle nuove puntate anime rivelato
annuncio della terza stagione di star wars: visions. La serie animata Star Wars: Visions, conosciuta per il suo approccio innovativo e fuori dai canoni canonici dell’universo stellare, si prepara a tornare con una nuova stagione. Il primo trailer ufficiale ha mostrato anticipazioni sui contenuti e sugli episodi che comporranno questa nuova edizione, confermando la presenza di alcuni ritorni e nuove storie. contenuti e anteprime della nuova stagione. La terza stagione di Star Wars: Visions sarà composta da nove episodi, tutti caratterizzati dall’uso dello stile anime e da narrazioni autoconclusive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
