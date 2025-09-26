Disney+ ha diffuso il trailer del terzo volume di Star Wars: Visions che debutterà sulla piattaforma streaming il 29 ottobre 2025. La pluripremiata antologia di corti animati celebra il mito di Star Wars attraverso uno stile unico. Star Wars: Visions Volume 3 include nove corti realizzati da nove diversi studi d’animazione: david production, Kamikaze Douga + ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER, WIT STUDIO. Il Volume 1 di Star Wars: Visions, che ha debuttato nel 2021, ha ricevuto una candidatura agli Emmy per il corto intitolato “Il duello”. Il secondo volume, premiato agli Emmy, ai Lumière e agli Annie Award, ha debuttato nel 2023 e conteneva i corti realizzati da studi d’animazione globali, tra cui Aardman, Cartoon Saloon, Triggerfish e Punkrobot. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Star Wars: Visions si mostra nel trailer ufficiale in italiano, Disney Plus svela la data di uscita