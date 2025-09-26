Star Wars arriva sul fondale marino | ecco Chewbacca il nuovo mega-corallo peloso come il fedele amico di Han Solo

Per incontrare uno «wookiee», quella specie di scimmioni intelligenti extraterrestri che compaiono a più riprese nella saga Star Wars, non è più necessario un salto nell’iperspazio o un viaggio nelle galassie vicine alla nostra. Chewbacca, come il nome del fedele compagno di avventure di Han Solo, sarà facilmente visibile anche sui fondali marini dell’Oceano Pacifico. È la sorprendente scoperta di un pool di ricercatori americani, che hanno trovato e categorizzato una nuova specie di corallo. Il corallo Chewbacca, peli ovunque e un’altezza maestosa. Come si vede dalle foto pubblicate dagli studiosi della Università di Hawaii M?noa, il corallo è particolarmente «peloso». 🔗 Leggi su Open.online