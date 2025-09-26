Star Wars arriva sul fondale marino | ecco Chewbacca il nuovo mega-corallo peloso come il fedele amico di Han Solo
Per incontrare uno «wookiee», quella specie di scimmioni intelligenti extraterrestri che compaiono a più riprese nella saga Star Wars, non è più necessario un salto nell’iperspazio o un viaggio nelle galassie vicine alla nostra. Chewbacca, come il nome del fedele compagno di avventure di Han Solo, sarà facilmente visibile anche sui fondali marini dell’Oceano Pacifico. È la sorprendente scoperta di un pool di ricercatori americani, che hanno trovato e categorizzato una nuova specie di corallo. Il corallo Chewbacca, peli ovunque e un’altezza maestosa. Come si vede dalle foto pubblicate dagli studiosi della Università di Hawaii M?noa, il corallo è particolarmente «peloso». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: star - wars
La citazione di george lucas che svela il segreto dei lightsaber in star wars
Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo
Migliori duel di spada laser nella storia di star wars
Star Wars: Visions Volume 3 a ottobre su Disney+ | Trailer - X Vai su X
Il trailer di Star Wars: Visions - Volume 3 - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars Outlaws arriva anche su Switch 2, è ufficiale - Star Wars Outlaws arriverà su Nintendo Switch 2 il 4 settembre, espandendo le piattaforme disponibili dopo PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e servizi cloud Il titolo ha ricevuto critiche ... tomshw.it scrive
Star Wars Outlaws arriva su Nintendo Switch 2: gameplay trapelato a pochi giorni dal lancio - Il risveglio della Forza con Star Wars Outlaws è pronto a fare il suo debutto sulla nuova console di casa Nintendo. Lo riporta everyeye.it