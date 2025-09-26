Stanno cercando lì Garlasco svolta vicina | blitz all’alba di carabinieri e guardia di finanza

Una svolta inaspettata riporta alla ribalta il delitto di Garlasco. A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, la procura ha deciso di riaprire alcuni capitoli rimasti in ombra. Nelle prime ore del mattino carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che all’epoca presero parte alle indagini. Un’operazione che, come sottolineato dal Tg1, segna un passaggio cruciale in una vicenda giudiziaria che non ha mai smesso di far discutere l’opinione pubblica. >> Le invitano a una festa: torturate e massacrate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it