Stangata miliardaria Antitrust sulle compagnie petrolifere
Nel mirino dell'authority l'intesa sui biocarburanti, pronti i ricorsi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: stangata - miliardaria
Multe: stangata miliardaria e i piccoli Comuni fanno cassa
Ci ha appena lasciati e già ci manca immensamente #RobertRedford, non solo per i suoi personaggi indimenticabili, il truffatore guascone de “La stangata”, il bandito gentiluomo Sundance Kid di “Butch Cassidy”, il Condor, Bob Woodward di “Tutti gli uomini d - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, stangata sui libri di testo a settembre: aumenti fino a 700 euro a figlio, indaga l’Antitrust - Al rientro dalle vacanze le famiglie, già colpite da rincari estivi, dovranno affrontare un’altra stangata: quella del caro libri scolastici. Come scrive ilmessaggero.it
Libri di scuola, stangata a settembre: pochi editori e ostacoli all’usato, ecco perché i prezzi aumentano secondo l’Antitrust - Pochi editori, molte nuove edizioni, ostacoli alla circolazione dei libri usati, rari sconti; risultato: prezzi in aumento per le famiglie. Segnala corriere.it