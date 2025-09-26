Standing ovation all' Ellington Club di Roma
Un ex teatro trasformato in club, un pubblico selezionato - non per esclusività ma per desiderio di partecipazione e ascolto attivi - e un palco pensato per vivere la musica come esperienza totalizzante.Nasce così Standing Ovation, il nuovo format musico-sociale che debutta in Italia – dopo il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: standing - ovation
Il super-cane Krypto di James Gunn ha colpito ancora: boom di adozioni e standing ovation di PETA
Pino è, tanta emozione nel ricordo di Pino Daniele: Emma si commuove, le barre di Geolier su Napule è, la voce di Diodato e la standing ovation per la Mannoia
“I detenuti lo hanno accolto con una standing ovation”: è successo a Puff Daddy dopo la sentenza
Standing ovation da parte di TUTTO il senato #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - X Vai su X
VIDEO | Standing ovation all’Emporio Armani: la prima sfilata senza Giorgio, le modelle applaudono tra le lacrime https://gazzettadelsud.it/?p=2105031 - facebook.com Vai su Facebook
Standing Ovation: il nuovo format musico-sociale debutta a Roma - sociale che trasforma il live in un’esperienza coinvolgente di solidarietà, arte e messaggio. Segnala spettegolando.it