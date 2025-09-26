Stadio Milan vendita San Siro Repubblica | Si ad un passo Ecco le ultime novità

Continua la vicenda stadio San Siro che riguarda Milan, Inter e il Comune di Milano: lunedì ultimo giorno per approvare la vendita ai club. Le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio Milan, vendita San Siro. Repubblica: “Si ad un passo”. Ecco le ultime novità

In questa notizia si parla di: stadio - milan

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti: vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta “Doppia curva”

Vendita San Siro a Milan e Inter, indagine della Procura: questione stadio complessa

Il Consiglio comunale di Milano discute la vendita dello stadio a Inter e Milan. Dalla Chiesa: "Non sappiamo chi sono i titolari effettivi" - facebook.com Vai su Facebook

Stadio #Inter e #Milan, Gravina e Simonelli si espongono: "Milano rischia di perdere gli Europei". Il consiglio verso il sì in extremis per la cessione di San Siro. - X Vai su X

Perché è saltata la votazione nel Consiglio comunale di Milano sulla vendita dello stadio di San Siro - La prima seduta del Consiglio comunale di Milano sulla delibera per la vendita della Gfu di San Siro si è conclusa con un nulla di fatto ... Lo riporta fanpage.it

San Siro in vendita, il Comune si è riunito: la decisione è da non credere - La diatriba tra Inter/Milan e il Comune di Milano sul futuro di San Siro continua: la decisione emersa dal Consiglio è da non credere ... Segnala spaziomilan.it