Il D-Day dello stadio è arrivato. Ed è passato. Senza che il Consiglio Comunale votasse se vendere lo stadio Meazza e le aree limitrofe, oltre 280mila mq (otto volte piazza del Duomo) ai fondi, per soli 172 milioni di euro. Tutto rimandato a lunedì, quando è in programma un’altra seduta. Che questa volta sarà fiume e porterà alla conta. Alla conta in aula. Ma ieri è stato importante per capire le posizioni e per provare a contare i voti. La maggioranza per il sindaco Beppe Sala è a quota 25 favorevoli. All’ingresso in aula, ne aveva 24, sette invece i contrari. Uno indeciso. Un filo sottilissimo che ieri non si è sciolto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Stadio, il voto sulla delibera slitta a lunedì. Fischi in aula per Scavuzzo e Pd. I contrari chiedono tre giorni per studiare il testo, ma la maggioranza dice no