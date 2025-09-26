Stadio il voto sulla delibera slitta a lunedì Fischi in aula per Scavuzzo e Pd I contrari chiedono tre giorni per studiare il testo ma la maggioranza dice no
Il D-Day dello stadio è arrivato. Ed è passato. Senza che il Consiglio Comunale votasse se vendere lo stadio Meazza e le aree limitrofe, oltre 280mila mq (otto volte piazza del Duomo) ai fondi, per soli 172 milioni di euro. Tutto rimandato a lunedì, quando è in programma un’altra seduta. Che questa volta sarà fiume e porterà alla conta. Alla conta in aula. Ma ieri è stato importante per capire le posizioni e per provare a contare i voti. La maggioranza per il sindaco Beppe Sala è a quota 25 favorevoli. All’ingresso in aula, ne aveva 24, sette invece i contrari. Uno indeciso. Un filo sottilissimo che ieri non si è sciolto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: stadio - voto
