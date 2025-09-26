Stadio della Roma progetto definitivo pronto entro ottobre

La Roma è sempre più vicina a un passo decisivo verso il nuovo stadio di Pietralata. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il progetto definitivo verrà completato dai tecnici di Dan Friedkin entro la fine di ottobre, con la consegna del documento al Campidoglio. Un passaggio fondamentale per sbloccare i cantieri e avviare finalmente i lavori, dopo anni di rinvii e rallentamenti. Trasporti e logistica. Nell’ultimo incontro tra club e istituzioni si è discusso soprattutto della gestione dei flussi di tifosi nei giorni di gara. Sul tavolo due questioni centrali: l’incremento delle linee di autobus e l’utilizzo della stazione metro Quintiliani (linea B) sia in entrata che in uscita dallo stadio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it