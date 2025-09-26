Stadio del Nuoto via al progetto di ristrutturazione Ma non è sostenibile perdiamo 700mila euro l' anno

Lo Stadio del Nuoto di via Laviano a Caserta si prepara a una profonda trasformazione. Chiuso dall’aprile scorso, l’impianto provinciale tornerà a disposizione della città solo dopo un complesso intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza che durerà tra i sei e gli otto mesi di cantiere. 🔗 Leggi su Casertanews.it