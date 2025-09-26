Stabile Juve Stabia nell’anticipo pareggiato contro il Catanzaro spicca l’ex Inter
Stabile protagonista nell’anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia è parità. L’ex Inter schierato dal primo minuto convince. Finisce con un pareggio spettacolare la sfida del venerdì valida per la quinta giornata di Serie B. Allo stadio Menti la Juve Stabia di Ignazio Abate gioca un primo tempo di grande qualità, si porta sul doppio vantaggio ma poi paga l’inferiorità numerica e si fa rimontare dal Catanzaro, che strappa un 2-2 con rammarico per non aver completato l’opera. Primo tempo perfetto, poi l’espulsione cambia tutto. Le Vespe partono fortissimo e al 20’ trovano il vantaggio con Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994 arrivato in estate dopo le esperienze con Como e Reggiana. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter, Stabile riparte dalla Juve Stabia: nuova esperienza in prestito per il difensore
La #Juventus è al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo. Dopo la sessione estiva condotta dal dg Damien Comolli, affiancato da Giorgio Chiellini e dal dt Francois Modesto, il club bianconero guarda ora a un profilo di riferimento stabile. Tra i nomi - facebook.com Vai su Facebook
66’ Cambio per le Vespe Esce Varnier Entra Stabile Spezia-Juve Stabia 1-3 | #forzajuvestabia #SPEJST? - X Vai su X
Catanzaro-Juve Stabia 2-2: gialloblù frenati solo dall'inferiorità per un tempo - Un misto tra la soddisfazione del miglior avvio di sempre in serie B, mai imbattuta dopo cinque turni, e la rabbia per una sfida dominata per un tempo intero, fino all’espulsione ... Riporta msn.com
Serie B, 2-2 nell'anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia. Spicca la prova di Giacomo Stabile - La Juve Stabia gioca un primo tempo d'autore, si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti di Alessandro Gabrielloni e Leonardo Candellone, ma proprio nel recupero della frazione si fa del ... Come scrive msn.com