Stabile protagonista nell’anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia è parità. L’ex Inter schierato dal primo minuto convince. Finisce con un pareggio spettacolare la sfida del venerdì valida per la quinta giornata di Serie B. Allo stadio Menti la Juve Stabia di Ignazio Abate gioca un primo tempo di grande qualità, si porta sul doppio vantaggio ma poi paga l’inferiorità numerica e si fa rimontare dal Catanzaro, che strappa un 2-2 con rammarico per non aver completato l’opera. Primo tempo perfetto, poi l’espulsione cambia tutto. Le Vespe partono fortissimo e al 20’ trovano il vantaggio con Alessandro Gabrielloni, attaccante classe 1994 arrivato in estate dopo le esperienze con Como e Reggiana. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stabile Juve Stabia, nell’anticipo pareggiato contro il Catanzaro spicca l’ex Inter