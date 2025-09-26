Squarcio d’azzurro in Ruanda! Lorenzo Finn stacca tutti ed é campione del mondo U23!

Dopo dodici anni da Matej Mohoric arriva un’altra doppietta consecutiva: prima il titolo junior, poi quello under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, a conquistarlo è uno straordinario Lorenzo Finn. A Kigali, in Ruanda, arriva il primo oro italiano: non era il favorito, era addirittura il più giovane in gara, ma ha dominato la prova in linea con classe e intelligenza tattica. Il Bel Paese ha le spalle coperte per il futuro: è in arrivo un fuoriclasse di quelli che possono davvero far sognare il pubblico tricolore. Nonostante qualche scatto nella prima fase di gara, il gruppo è rimasto compatto in seguito all’azione costante del Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

