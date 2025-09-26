Spunta un coltello durante la lite | due feriti

Tre volanti della polizia e un'ambulanza del 118 sono accorsi nel primo pomeriggio di venerdì 26 settembre per una violenta lite scoppiata in un centro diurno nella zona di via Bolzoni: un uomo avrebbe colpito altri due con un coltello per poi fuggire. I due feriti sono stati medicati sul posto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

