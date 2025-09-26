spunta la scritta meloni come kirk salvini assediato dai pro pal

Non è un minaccia ma un riconoscimento. La premier Giorgia Meloni replica a chi, dopo aver bloccato per un'ora la stazione di Porta Susa a Torino due giorni fa, ha voluto imprimere una scritta nella stessa zona: «Meloni come Kirk» (nella foto). Il presidente del Consiglio non fa marcia indietro ma rilancia: «L'hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia». Il clima di tensione politica è crescente. L'occupazione dei binari a Porta Susa da parte di collettivi ed estremisti pro Pal è soltanto uno degli episodi di questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

