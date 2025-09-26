Spray al peperoncino spruzzato a scuola evacuato l' istituto | studenti intossicati almeno 10 ragazzi con mal di gola e tosse

TREVISO - Studenti intossicati a scuola: allarme all?istituto tecnico commerciale Luzzati di via San Pelajo dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi. La scuola. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola, evacuato l'istituto: studenti intossicati, almeno 10 ragazzi con mal di gola e tosse

Verona, spray urticante spruzzato a scuola: evacuati in 56, uno studente finisce in ospedale - Non è ancora passato mezzogiorno quando all’ istituto tecnico commerciale Marie Curie di Bussolengo viene spruzzato dello spray al peperoncino. Riporta corrieredelveneto.corriere.it