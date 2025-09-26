Spray al peperoncino spruzzato a scuola evacuato l' istituto | studenti intossicati almeno 10 ragazzi con mal di gola e tosse

Ilgazzettino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Studenti intossicati a scuola: allarme all?istituto tecnico commerciale Luzzati di via San Pelajo dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi. La scuola. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

spray al peperoncino spruzzato a scuola evacuato l istituto studenti intossicati almeno 10 ragazzi con mal di gola e tosse

© Ilgazzettino.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola, evacuato l'istituto: studenti intossicati, almeno 10 ragazzi con mal di gola e tosse

In questa notizia si parla di: spray - peperoncino

Bimbo di 6 anni minacciato in centro: “Ti faccio uscire il sangue con lo spray al peperoncino”

Radio Bruno Estate: vietati vetro, lattine e spray al peperoncino in centro

Insulti all'anziana madre, poi l'aggressione ai carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino

spray peperoncino spruzzato scuolaSpray al peperoncino spruzzato a scuola, evacuato l'istituto: studenti intossicati, almeno 10 ragazzi hanno mal di gola e tosse - Studenti intossicati a scuola: allarme all’istituto tecnico commerciale Luzzati di via San Pelajo dove è stato spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi. Lo riporta ilgazzettino.it

spray peperoncino spruzzato scuolaVerona, spray urticante spruzzato a scuola: evacuati in 56, uno studente finisce in ospedale - Non è ancora passato mezzogiorno quando all’ istituto tecnico commerciale Marie Curie di Bussolengo viene spruzzato dello spray al peperoncino. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Spray Peperoncino Spruzzato Scuola