Spotify elimina 75 milioni di brani creati con IA | parte la guerra contro la musica spazzatura

Quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intelligenza artificiale nella musica può essere un alleato prezioso per artisti e produttori, ma quando viene utilizzata per confondere gli ascoltatori e saturare i cataloghi di contenuti privi di valore, diventa un problema serio. Spotify ha preso una posizione netta contro questi abusi, annunciando una serie di misure drastiche che ridefiniscono il rapporto tra tecnologia e creatività musicale. Un fenomeno in crescita esponenziale. I numeri parlano chiaro: negli ultimi 12 mesi Spotify ha rimosso oltre 75 milioni di brani "spammosi ", una cifra che testimonia l'esplosione del fenomeno dell'IA generativa nel settore musicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

spotify elimina 75 milioni di brani creati con ia parte la guerra contro la musica spazzatura

© Quotidiano.net - Spotify elimina 75 milioni di brani creati con IA: parte la guerra contro la musica spazzatura

In questa notizia si parla di: spotify - elimina

spotify elimina 75 milioniSpotify elimina 75 milioni di brani creati con IA: parte la guerra contro la musica spazzatura - L'intelligenza artificiale nella musica può essere un alleato prezioso per artisti e produttori, ma quando viene utilizzata per confondere gli ascoltatori e saturare i cataloghi di contenuti privi di ... Come scrive msn.com

spotify elimina 75 milioniSpotify ha eliminato 75 milioni di canzoni composte con l’IA - L'azienda svedese ha deciso di agire contro chi vuole «confondere o ingannare gli ascoltatori, introdurre “spazzatura” nell'ecosistema» ... Riporta rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Spotify Elimina 75 Milioni