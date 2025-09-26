Spotify elimina 75 milioni di brani creati con IA | parte la guerra contro la musica spazzatura

L'intelligenza artificiale nella musica può essere un alleato prezioso per artisti e produttori, ma quando viene utilizzata per confondere gli ascoltatori e saturare i cataloghi di contenuti privi di valore, diventa un problema serio. Spotify ha preso una posizione netta contro questi abusi, annunciando una serie di misure drastiche che ridefiniscono il rapporto tra tecnologia e creatività musicale. Un fenomeno in crescita esponenziale. I numeri parlano chiaro: negli ultimi 12 mesi Spotify ha rimosso oltre 75 milioni di brani "spammosi ", una cifra che testimonia l'esplosione del fenomeno dell'IA generativa nel settore musicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

