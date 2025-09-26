Sportmax SS2026 | la moda si alleggerisce e i capelli si fanno statement
Trasparenze couture, knitwear scolpito e hairlook ultra curati ma naturali. La nuova donna Sportmax conquista con stile deciso e autenticità senza filtri. La Primavera-Estate 2026 secondo Sportmax è un viaggio visionario in cui i confini tra sogno e realtà si fanno evanescenti. In passerella, una collezione che sembra danzare tra i contrasti: la leggerezza dell’organza incontra la forza dell’architettura sartoriale, la sensualità della pelle scoperta si bilancia con la pulizia delle linee. A guidare questa nuova estetica è un’idea di femminilità fluida, in perenne trasformazione. La donna Sportmax è sempre in movimento, e il suo guardaroba le si adatta con grazia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
