Sport in tv venerdì 26 settembre | in campo Berrettini semifinale per gli Azzurri del Baseball

Un venerdì ricco di appuntamenti sportivi quello che sta per iniziare: dalle moto al tennis, dal Mondiale di ciclismo al Baseball fino ai primi anticipi di calcio Un venerdì ricco di appuntamenti quello odierno per tutti gli amanti dello sport. Una giornata iniziata già a notte fonda per seguire le prove libere del Gran Premio del Giappone di MotoGP per poi proseguire all’alba con i primi match dell’ATP Tokyo che ha visto impegnato Cobolli contro Rublev e del WTA Pechino con Jasmine Paolini in campo. Nel corso della giornata, poi, in Cina giocheranno Musetti e Sonego, quest’ultimo contro Zverev. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sport e inclusione: venerdì 26 e sabato 27 settembre tornano i "Giochi senza Barriere" La manifestazione è organizzata dalla Dinamic Gym: due giorni di attività educative, motorie e ludiche aperte a tutti, per celebrare lo sport, il divertimento e l'inclusione.

