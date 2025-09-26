Sport in tv oggi venerdì 26 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Tennis in primo piano con lo swing asiatico a tenere banco. Tanta Italia in campo: a Pechino (Cina) di scena Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Lorenzo Sonego e il doppio BolelliVavassori; a Tokyo (Giappone) scenderà in campo Matteo Berrettini. Prenderà poi il via il week del Motomondiale a Motegi (Giappone). Primo giorno anche della mitica Ryder Cup di golf, che attirerà l’attenzione di appassionati e non, senza dimenticare un’altra giornate di gare del Mondiale di ciclismo in Ruanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

