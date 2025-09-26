Sport e Salute Nepi Molineris | Prossimo obiettivo la ‘Casa dello Sport’ simbolo di comunità aperta

"Il prossimo passo per Sport e Salute è creare la 'Casa dello Sport'. Vogliamo dare forma ad una visione nuova e concreta: lo sport non è solo movimento, è identità, è incontro, è futuro, è vita. Questo spazio sarà il simbolo di una comunità viva, aperta e inclusiva, dove federazioni, enti di promozione

Sport e Salute. Nepi Molineris: "Prossimo obiettivo la 'Casa dello Sport', simbolo di comunità aperta" - Vogliamo dare forma ad una visione nuova e concreta: lo sport non è solo movimento, è identità, è incontro, è futuro, è vita.

Sport e Salute: Nepi 'sport non è solo movimento è vita' - Un simbolo che rappresenta ciò che siamo: una comunità viva, che crede nello sport come strumento di unione e trasformazione sociale".