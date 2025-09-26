Sponsor Inter rinnovata la partnership con Santa Margherita | in arrivo una special edition dedicata ai nerazzurri

Sponsor Inter, il club annuncia il rinnovo della collaborazione con Santa Margherita: il brand vinicolo sarà ancora Official Wine Supplier. Nuova operazione commerciale per l’ Inter, che ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Santa Margherita, marchio di riferimento dell’enologia italiana. La società di Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale la prosecuzione di un legame iniziato nel 2019 e rafforzatosi nel corso delle ultime stagioni. Il brand vinicolo continuerà dunque a ricoprire il ruolo di Official Wine Supplier, accompagnando il percorso del club sia in Italia che all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sponsor Inter, rinnovata la partnership con Santa Margherita: in arrivo una special edition dedicata ai nerazzurri

In questa notizia si parla di: sponsor - inter

Leoni Inter, i nerazzurri pronti ad andare all-in per il difensore del Parma: il suo sponsor principale è…

Nike Inter, i numeri sullo sponsor tecnico: la classifica dei ricavi in Serie A, la posizione sorprende!

Sponsor Inter, nuovo logo sulla maglia: fissata la presentazione – TS

Sponsor 'proibito' nei Paesi Bassi, #Inter nel mirino dell'Autorità per i giochi. Il club: "Nessuna violazione" - X Vai su X

Secondo Gazzetta.it, sono 41 i milioni di euro che l'Inter incasserà dagli sponsor di maglia nella stagione 2025/26 Un segnale forte del valore del brand Inter, che continua a crescere anche fuori dal campo #Inter #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028 - L'Inter ha rinnovato l'accordo con l'azienda che produce elettrodomestici e opera nel settore della tecnologia e del design ... Come scrive fcinter1908.it

Hisense continua a fare squadra con l’Inter: partnership rinnovata fino al 2027/28 - FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della collaborazione che proseguirà fino alla stagione 2027/28, rafforzando ulteriormente una ... Da techzilla.it