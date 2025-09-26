Spoleto Obi ucciso e fatto a pezzi | Dmytro Shuryn ammette l' omicidio

Shuryn Dmytro ha ammesso il delitto dell'ex collega Bala Sagor e avrebbe fornito indicazioni per ritrovare l'arma e gli altri resti del 21enne. La confessione è avvenuta nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Il 33enne ucraino, che con la vittima aveva lavorato in un ristorante di Spoleto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

#Spoleto - "Ucciso e fatto a pezzi per poche centinaia di euro". Il presunto omicida in cella: tradito da telecamere e testimoni

Ore14 Rai2. . Omicidio di Spoleto. è stato fermato e portato in carcere il 33enne ex collega di Obi, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi il 21enne. Si indaga ancora sul movente, in casa del fermato sono stati trovati dei coltelli e tracce di sangue.

“Sì, l’ho ucciso io”: omicidio di Spoleto, la confessione. Il corpo è stato fatto a pezzi - L’assassino doveva una cifra al cuoco, che ha chiesto quel denaro. Secondo lanazione.it

Ucciso e fatto a pezzi, Dmytro confessa: «Ho ammazzato Obi» - di Chiara Fabrizi Dmytro Shuryn ha confessato questa mattina di aver ucciso Bala Sagor, per tutti Obi, il suo ex collega bengalese di 21 anni scomparso giovedì 18 settembre e ritrovato morto e fatto a ... Lo riporta umbria24.it