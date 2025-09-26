Spoleto l’omicida del cuoco ritrovato in un sacco | L’ho fatto a pezzi perché mi doveva dei soldi

Repubblica.it | 26 set 2025

Dmytro Shuryn, 32enne di origine ucraina, fermato nei giorni scorsi dai carabinieri, durante l’interrogatorio di convalida ha ricostruito i momenti della violenta aggressione a Sagor Bala. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Spoleto, l’omicida del cuoco ritrovato in un sacco: “L’ho fatto a pezzi perché mi doveva dei soldi”

