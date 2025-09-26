Spionaggio per Mosca a 17 anni | Usavano app ' sniffer' davanti alle sedi Europol ed Eurojust

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due 17enni olandesi sono finiti in manette con l'accusa di essere stati reclutati per attività di spionaggio da un servizio di intelligence russo. Secondo le autorità, si tratta di un caso unico nei Paesi Bassi: gli arresti sono scattati in seguito all'informativa arrivata alla polizia dall'Aivd. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spionaggio - mosca

Arrestati 3 britannici sospettati di spionaggio per conto di Mosca. Scotland Yard: “Aumentano i reclutamenti dei servizi segreti stranieri”

Arrestati nei Paesi Bassi due 17enni accusati di spionaggio per Mosca

L’Aia, due diciassettenni in arresto per spionaggio usa e getta a favore di Mosca. Cosa sappiamo

spionaggio mosca 17 anniL’Aia, due diciassettenni in arresto per spionaggio usa e getta a favore di Mosca. Cosa sappiamo - Due ragazzi olandesi di 17 anni sono stati arrestati all’Aia con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Scrive formiche.net

“De Telegraaf”: arrestati due ragazzi di 17 anni con l’accusa di spionaggio per la Russia - "De Telegraaf": arrestati due ragazzi di 17 anni con l'accusa di spionaggio per la Russia Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Secondo agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Spionaggio Mosca 17 Anni