Spionaggio per Mosca a 17 anni | Usavano app ' sniffer' davanti alle sedi Europol ed Eurojust
Due 17enni olandesi sono finiti in manette con l'accusa di essere stati reclutati per attività di spionaggio da un servizio di intelligence russo. Secondo le autorità, si tratta di un caso unico nei Paesi Bassi: gli arresti sono scattati in seguito all'informativa arrivata alla polizia dall'Aivd. 🔗 Leggi su Today.it
