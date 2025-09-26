Spionaggio per la Russia due 17enni arrestati in Olanda
Due ragazzi olandesi di 17 anni sono stati arrestati con l’accusa di attività di spionaggio, presumibilmente per la Russia. Lo riporta il quotidiano olandese De Telegraaf. I due giovani avrebbero compiuto operazioni di hackeraggio. Lo scorso 16 agosto avrebbero utilizzato, nei pressi delle sedi di Europol, Eurojust e dell’ambasciata canadese all’Aia, un ‘ wi-fi sniffer ‘, un dispositivo in grado di mappare le reti presenti nell’area e intercettare dati. Secondo i genitori, i due sarebbero stati contattati tramite Telegram. Gli arresti sono scattati dopo una segnalazione dei servizi di sicurezza olandesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: spionaggio - russia
Pericolo spionaggio. L’Estonia sconsiglia i viaggi in Russia e allerta i cittadini
Tre arresti per spionaggio “a favore della Russia” in Uk, Scotland Yard: “Numero crescente di reclutamenti”
Regno Unito, cosa sappiamo dei tre arresti per presunto spionaggio a favore della Russia
Spionaggio per conto della Russia: arrestati tre cittadini del Regno Unito - X Vai su X
Mercoledì 12 marzo, alle 21.10 su Rai Movie, torna il cinema d’azione con “Anna”, film del 2019 scritto e diretto da Luc Besson. Il regista francese firma un thriller ad alta tensione, che mescola spionaggio, azione e glamour, puntando su un’estetica da blockbu - facebook.com Vai su Facebook
Spionaggio per la Russia, due 17enni arrestati in Olanda - Due ragazzi olandesi di 17 anni sono stati arrestati con l'accusa di attività di spionaggio, presumibilmente per la Russia. Lo riporta lapresse.it
In Olanda arrestati due 17enni, spiavano per Mosca - La polizia ha arrestato due diciassettenni olandesi con l'accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano De Telegraaf. Segnala ansa.it