spino bolidi da leggenda il lungo weekend di gare

Si parte oggi, anche se il clou è domani e domenica. Il tempo di scaldare i motori e via alla terza edizione de "Lo Spino – Leggende in Salita", l'evento revival della cronoscalata di Pieve Santo Stefano che per tanti anni è stata tappa importante del panorama italiano della velocità in salita. Pro Spino Team e Club Il Saracino di Arezzo, con la collaborazione del collezionista casentinese Attilio Fantini, hanno preparato un menu speciale in occasione del 60esimo anniversario dalla disputa della prima edizione. Intanto, sono stati invitati un campione del calibro di Giorgio Francia, (anche due gran premi di Formula 1 nel suo curriculum) e tre vincitori dello Spino: Franco Cinelli, Denny Zardo (due successi ciascuno) e David Baldi, un assoluto ma con il record di manche sul tracciato.

