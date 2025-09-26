Spillover | il film ispirato alla pandemia con gianluigi perrone

un’analisi approfondita di “spillover”: tra trauma collettivo, filosofia e speranza. Il film “Spillover” rappresenta un’opera cinematografica che esplora il trauma di massa generato dalla pandemia globale, intrecciando elementi di fantascienza con riflessioni spirituali e psicologiche. Realizzato dal regista Gianluigi Perrone, il lungometraggio si distingue per la sua capacità di attraversare diverse culture e sensibilità, offrendo uno sguardo complesso e articolato su un evento che ha segnato l’intera umanità. origine e ispirazione del progetto. il contesto di nascita. “Spillover” nasce in un momento di grande incertezza: Perrone, insieme alla famiglia, rientra in Italia da Pechino nei primi giorni dell’emergenza sanitaria mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

