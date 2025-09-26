revisione del villain Molten Man e il suo rilancio nel universo di spider-man. Il personaggio di Molten Man, uno dei classici antagonisti creati da Stan Lee e Steve Ditko, ha fatto la sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man #28 (1965). Recentemente, questa figura è stata oggetto di una rivisitazione nel contesto cinematografico e narrativo, con l’obiettivo di rinnovare il suo ruolo all’interno delle storie di Spider-Man. La presenza di questo villain si è manifestata in modo sottile nel film Spider-Man: Far From Home (2019), dove un’illusione creata da Mysterio ha richiamato visivamente le caratteristiche del personaggio originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Spider-man noir presenta una nuova interpretazione di molten man