Il mondo dei supereroi si arricchisce continuamente di riferimenti e collegamenti tra universi narrativi diversi. Recentemente, una scena della seconda stagione di Peacemaker ha attirato l’attenzione degli appassionati per un particolare dettaglio che collega il DC Universe a un iconico personaggio del Marvel Cinematic Universe. Questo episodio dimostra come i produttori stiano inserendo elementi che ampliano la percezione delle relazioni tra le varie realtà dei fumetti, creando un ponte tra universi apparentemente separati. il riferimento a spider-man nel dc universe spiegato. la scena chiave e la sua interpretazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-Man entra ufficialmente nel universo DC