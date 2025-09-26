Spider-Man diventa canonico nell’universo DC | scopri le incredibili novità!

il ritorno di spider-man tra progetti cinematografici e riferimenti inattesi. Il personaggio di Spider-Man continua a essere al centro dell’attenzione nel panorama dell’intrattenimento, grazie a nuove produzioni e sorprendenti collegamenti tra universi narrativi. Tra i progetti più attesi figurano il film live-action Brand New Day, con protagonista Tom Holland, e il terzo capitolo della saga animata Beyond the Spider-Verse, dedicato alle avventure di Miles Morales. Nel frattempo, una novità sorprendente emerge dall’universo DC, dimostrando come i confini tra i mondi dei fumetti siano sempre più fluidi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

