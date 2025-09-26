Spider-Man diventa canonico nell’universo DC | scopri le incredibili novità!
il ritorno di spider-man tra progetti cinematografici e riferimenti inattesi. Il personaggio di Spider-Man continua a essere al centro dell’attenzione nel panorama dell’intrattenimento, grazie a nuove produzioni e sorprendenti collegamenti tra universi narrativi. Tra i progetti più attesi figurano il film live-action Brand New Day, con protagonista Tom Holland, e il terzo capitolo della saga animata Beyond the Spider-Verse, dedicato alle avventure di Miles Morales. Nel frattempo, una novità sorprendente emerge dall’universo DC, dimostrando come i confini tra i mondi dei fumetti siano sempre più fluidi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: spider - diventa
Un villain di spider-man diventa il thanos di marvel e mette a rischio i nostri eroi preferiti
Flash Thompson diventa un simbiote nel colpo di scena di Spider-Man
Topolino – Sul numero 3637 una nuova storia nata dalla collaborazione tra Disney e Marvel, “What if…? Pippo diventa Spider-Man!”
#TopolinoMagazine 3644 è in edicola, fumetteria e su panini.it! Questa settimana oltre ad andare alla ricerca della maschera di Sberleff torneremo a leggere le avventure di What If…?, con i due numeri dedicati a Pippo che diventa Spider-Man e Paperino che - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo volto dell’iPhone: la Schermata di blocco di iOS 26 diventa dinamica, fluida e profondamente personale https://spider-mac.com/2025/09/16/ios-26-schermata-blocco/… - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, forse sono trapelati i piani della Marvel per Venom! - Scoprite le ultime indiscrezioni relative alla possibile presenza di Venom nell'attesissimo Spider- Si legge su cinema.everyeye.it
Spider-Man, che sorpresa! Grandi novità per uno dei progetti più attesi sull’eroe Marvel - Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti su uno dei progetti a tema Spider- Si legge su bestmovie.it