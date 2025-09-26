Spid anche quello di Poste può diventare a pagamento Addio al piano gratuito | quanto può costare

Anche Poste Italiane potrebbe presto cedere e rendere a pagamento il suo servizio per lo Spid, l’identità digitale per i rapporti con la Pubblica amministrazione. Dopo la scelta di altri fornitori privati tra cui Aruba e Infocert, anche la società partecipata statale starebbe pensando di applicare una tariffa per il servizio di identità digitale. La piattaforma PosteID è l’ente certificatore che serve più utenti, oltre il 70% delle identità attive, e già nel 2021 aveva deciso di far pagare 12€ per l’attivazione allo sportello. Dietro alla scelta ci sarebbe l’assenza di fondi stabili da parte del governo, che dopo due anni di incertezza ha rinnovato i contratti almeno fino al prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Open.online