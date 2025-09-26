Spettacolo Flavio Cobolli! Elimina Rublev in 2 set a Pechino e prosegue la rincorsa alla top20!
Con determinazione e classe. Flavio Cobolli si è imposto nel primo turno dell’ATP500 di Pechino (Cina) contro il russo Andrey Rublev (n.14 del ranking). L’azzurro ha prevalso col punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 53 minuti di gioco, costretto in entrambi set a recuperare sotto di un break. Una prova di carattere del romano che, come aveva fatto nella finale di Amburgo, ha battuto nuovamente il russo, qualificandosi per gli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Sul suo cammino ci sarà il vincente della sfida tra l’americano Learner Tien e l’argentino Francisco Cerundolo. N. 🔗 Leggi su Oasport.it
