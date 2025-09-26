Spettacoli installazioni interattive e focus sulla subacquea | torna il Barcolana Sea Summit

Triesteprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacoli, videomapping e un focus sulla subacquea tra le novità del Barcolana Sea Summit, giunto alla sua quinta edizione. Dal 6 all’11 ottobre torna in città l’evento che promuove il dialogo tra istituzioni, scienziati, forze dell’ordine, imprese e cittadini, e che quest’anno accenderà i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spettacoli - installazioni

Ibrida Festival accende la Fabbrica delle Candele con spettacoli, installazioni di video arte e tanta musica

Installazioni interattive e videoarte per la seconda giornata di Ibrida Festival - La decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, curata da Vertov Project, prosegue venerdì 26 settembre alla Fabbrica delle Candele con un programma multiforme, in ... Riporta forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Spettacoli Installazioni Interattive Focus