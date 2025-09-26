Spettacoli installazioni interattive e focus sulla subacquea | torna il Barcolana Sea Summit
Spettacoli, videomapping e un focus sulla subacquea tra le novità del Barcolana Sea Summit, giunto alla sua quinta edizione. Dal 6 all’11 ottobre torna in città l’evento che promuove il dialogo tra istituzioni, scienziati, forze dell’ordine, imprese e cittadini, e che quest’anno accenderà i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: spettacoli - installazioni
Ibrida Festival accende la Fabbrica delle Candele con spettacoli, installazioni di video arte e tanta musica
Spettacoli, installazioni interattive e focus sulla subacquea: torna il Barcolana Sea Summit
Spettacoli, installazioni interattive e focus sulla subacquea: torna il Barcolana Sea Summit https://ift.tt/kl0anyx https://ift.tt/RuC5BbP - X Vai su X
#sponsor Da martedì 30 settembre a domenica 5 ottobre 2025 torna Interazioni Festival con la quinta edizione Piène. 25 eventi tra spettacoli di danza, performance, workshop, installazioni video e performative, talk e presentazioni di libri che prenderanno cas Vai su Facebook
Spettacoli, installazioni interattive e focus sulla subacquea: torna il Barcolana Sea Summit - Spettacoli, videomapping e un focus sulla subacquea tra le novità del Barcolana Sea Summit, giunto alla sua quinta edizione. triesteprima.it scrive
Installazioni interattive e videoarte per la seconda giornata di Ibrida Festival - La decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, curata da Vertov Project, prosegue venerdì 26 settembre alla Fabbrica delle Candele con un programma multiforme, in ... Scrive forlitoday.it