Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025
Piccinetti (Infratel): “La connettività è fondamentale per prevenire problemi e migliorare la vita dei cittadini” "La connettività rappresenta oggi un pilastro fondamentale per la nostra società, promuove democrazia e garantisce libertà, fondamentale per la gestione e la prevenzione dei problemi sui territori. Grazie a una rete diffusa e affidabile, possiamo utilizzare strumenti avanzati come l’Internet of Things per monitorare bacini idrogeologici, infrastrutture come strade, ponti ecc che ci consentono di anticipare criticità e migliorare l’efficienza degli interventi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: sperlonga - anci
Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro
ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione
A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro
Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Palma (Ecoter): “Le Amministrazioni locali necessitano di nuove competenze” - X Vai su X
A SPERLONGA SI È APERTO UFFICIALMENTE IL TRAINING CAMP ANCI LAZIO 2025 Il taglio del nastro al Village ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori, con la partecipazione del Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, della Prefetto di Latina Vittoria C - facebook.com Vai su Facebook
Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. - Piccinetti (Infratel): “La connettività è fondamentale per prevenire problemi e migliorare la vita dei cittadini” ... Come scrive ilgiornale.it
A Sperlonga al via l'ANCI Lazio Training Camp 2025: tre giorni per parlare del futuro dei territori - Si è aperto a Sperlonga l'ANCI Lazio Training Camp 2025, l'evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità ... Lo riporta finanza.repubblica.it