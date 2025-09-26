Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025 Piccinetti Infratel | La connettività è fondamentale per prevenire problemi e migliorare la vita dei cittadini

"La connettività rappresenta oggi un pilastro fondamentale per la nostra società, promuove democrazia e garantisce libertà, fondamentale per la gestione e la prevenzione dei problemi sui territori. Grazie a una rete diffusa e affidabile, possiamo utilizzare strumenti avanzati come l'Internet of Things per monitorare bacini idrogeologici, infrastrutture come strade, ponti ecc che ci consentono di anticipare criticità e migliorare l'efficienza degli interventi. Le Smart City, che hanno rivoluzionato il modo in cui viviamo le città, stanno ora evolvendo in veri e propri Smart piccoli centri, estendendo i benefici della tecnologia anche alle comunità più piccole e periferiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

