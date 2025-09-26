Sperlonga ANCI Lazio Training Camp 2025 Di Palma Ecoter | Le Amministrazioni locali necessitano di nuove competenze

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Training Camp di ANCI rappresenta per Ecoter un’occasione di grande interesse che richiede un nostro impegno costante, vista la forte trasformazione delle Pubbliche Amministrazioni. Ecoter lavora da 50 anni con tutte le PA, a livello centrale, regionale e locale; allo stato attuale, però, una pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sperlonga anci lazio training camp 2025 di palma ecoter le amministrazioni locali necessitano di nuove competenze

© Ilgiornaleditalia.it - Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Di Palma (Ecoter): “Le Amministrazioni locali necessitano di nuove competenze”

In questa notizia si parla di: sperlonga - anci

Roma. Presentato il Training Camp 2025 di Anci Lazio. A Sperlonga dal 25 al 27 Settembre, innovazione e formazione per i Comuni del futuro

ANCI Lazio Training Camp 2025, il 10 settembre a Sperlonga la conferenza stampa di presentazione

A Sperlonga arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025, tre giorni di formazione e innovazione per i territori del futuro

sperlonga anci lazio trainingSperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. - Piccinetti (Infratel): “La connettività è fondamentale per prevenire problemi e migliorare la vita dei cittadini” ... msn.com scrive

sperlonga anci lazio trainingA Sperlonga al via l'ANCI Lazio Training Camp 2025: tre giorni per parlare del futuro dei territori - Si è aperto a Sperlonga l'ANCI Lazio Training Camp 2025, l'evento di formazione e confronto che fino a sabato 27 settembre riunirà amministratori locali, istituzioni, imprese e comunità ... Secondo finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sperlonga Anci Lazio Training